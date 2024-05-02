Окупанти заявили про нічну атаку дронів на об’єкти енергетики 

Російське Міноборони заявило про нічну атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру в семи регіонах Росії.

Про це повідомляє Meduza, Astra, губернатор Смоленської області Василь Анохін.

Анохін повідомив, що дрони спробували атакувати “об’єкт цивільної енергетичної інфраструктури” в регіоні. Про наслідки удару він не повідомив, але зазначив, що на місці працюють екстрені служби.

Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що в Рославльському районі області внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа і публікує відео, зняте, як стверджується, у Смоленській області.

Загалом в Росії повідомляють про атаку дронів у 7-ми регіонах.

Зокрема, Міноборони окупантів стверджує, що в ніч на 2 травня системи ППО збили 12 безпілотників над 5 регіонами Росії. Йдеться про Брянську область, Краснодарський край, Ростовську, Курську і Бєлгородську області.