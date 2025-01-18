Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: є поранені та зниклі безвісти

Сьогодні, 6 січня, близько 06:00, російські війська завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. За інформацією Національної поліції, внаслідок атаки постраждали восьмеро громадян, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Станом на ранок інформації про загиблих немає, пошукові роботи тривають / Фото: Нацполіція

Обстріл спричинив пожежі на території промислового обʼєкта, пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та спеціалізовані служби. Для постраждалих розгорнуто пункт прийому заяв і повідомлень.