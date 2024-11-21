Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: є влучання у промпідприємство, вирують дві пожежі – ОВА

Російські війська завдали удару по Дніпру, пошкодивши промислове підприємство і спричинивши дві пожежі в місті.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

“З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. Наразі відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі”.

Очільник області попередив, що загроза для міста залишається, і закликав мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.