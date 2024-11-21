Кримінал

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: є влучання у промпідприємство, вирують дві пожежі – ОВА
21 Листопада 2024 08:16
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дніпро, ракетний удар
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські війська завдали удару по Дніпру, пошкодивши промислове підприємство і спричинивши дві пожежі в місті.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

“З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. Наразі відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі”.

Очільник області попередив, що загроза для міста залишається, і закликав мешканців перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.


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