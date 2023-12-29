Росіяни вдарили по Харкову ракетами Х-22 і С-300

Російські окупанти завдали близько 10 ударів по місту Харків.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“На цю хвилину без постраждалих. Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань”, – зазначив Синєгубов.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет – С-300 та Х-22.

“На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу”, – повідомив мер.