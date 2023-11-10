Окупанти запустили по Україні 5 “Шахедів”, 4 вдалось збити

Уночі 10 листопада російські окупанти атакували Україну 5 “Шахедами”, 4 з них вдалося збити.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
“Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих БпЛА”.
Уночі 10 листопада російські окупанти атакували Україну 5 “Шахедами”, 4 з них вдалося збити.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
“Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ворожих БпЛА”.
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