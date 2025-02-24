Окупанти запустили по Україні 185 БпЛА: з них 113 вдалося збити

У ніч на 24 лютого, починаючи з 20:00 23 лютого, противник атакував Україну 185 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 113 “шахедів” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.