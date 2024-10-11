Окупанти захопили три населені пункти в районі Мирнограда у Донецькій області – DeepState

Армія рф захопила три населені пункти в районі міста Мирноград на Донеччині – Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр.

Про це повідомляє DeepState.

“Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але кацапи постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових.

Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив”.

Як зазначають аналітики, Миколаївка, по суті, є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож найближчим часом, імовірно, велике місто відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці.

“На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що кацапи вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд.

Але частина з них підготовлена недостатньо якісно, частина розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців”.

Аналітики DeepState додають, що для подальшого просування, окрім піхоти і техніки, ворог може активізувати артилерію, авіацію, міномети тощо.

“Не виключено, що саме в цей район (росіяни – ред.) підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху”.