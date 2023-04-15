Окупанти забороняють виїзд українцям з захоплених територій без російського паспорта

На тимчасово окупованих територіях триває примусова паспортизація, й залишити регіон без отримання ворожої макулатури майже неможливо.

Без російського паспорта українцю на кожному блокпосту окупантів гарантована поглиблена перевірка, або взагалі затримання, повідомляє Центр національного спротиву. Вільне пересування регіоном фактично заборонено.

Водночас наявність ворожої макулатури у більшості випадків звільняє від подібних проблем. Відтак, залишити регіон з українським паспортом, виїжджаючи до рф – майже неможливо. Виїзд до вільної України окупанти закрили ще минулого року.

Фактично окупанти тримають місцевих мешканців як заручників, й створює такі умови – коли життя без паспорта рф неможливе.