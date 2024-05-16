Суспільство

Окупанти забороняють місцевим жителям Вовчанська евакуюватися

16 Травня 2024 12:52
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Вовчанськ
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти забороняють мешканцям Вовчанська виїхати з північної частини Вовчанська на Харківщині. Також, вони беруть їх у полон та розстрілюють.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон”, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, до 16 травня на тій ділянці тривала евакуація – Нацполіція вивозила людей попри всі загрози та обстріли. Станом на 12:30, російські військові не дозволяють місцевим мешканцям евакуйовуватися, вони викрадають людей та зганяють їх до підвалів. 

“Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили”, – додав Клименко.

Зазначається, що слідчі Нацполіції у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. 


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