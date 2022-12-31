Новини

Окупанти вже втратили більше зброї й техніки, ніж мали на момент вторгнення, – Генштаб

31 Грудня 2022 21:02
38
генштаб

Російські окупаційні війська вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов у коментарі Укрінформу.

“В ході бойових дій противник продовжує зазнавати величезних втрат. За основними типами озброєння та військової техніки, такими як танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, вони вже навіть перевищують кількість ОВТ (озброєння та військової техніки – ред.), яке було в угрупованні противника на початок вторгнення.

Зокрема нами знищено понад 3 000 танків, 6 000 бойових броньованих машин, 2 000 артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника”, – сказав Громов.

Бригадний генерал також уточнив, що з початку бойових дій тільки угрупованням Повітряних Сил ЗСУ всього знищено 1893 повітряні цілі, з них: 187 літаків (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Іл-76, Іл-22), 107 вертольотів (Мі-8, Мі-24, Ка-52); 678 крилатих ракет (Х-101/555, “Калібр”, “Іскандер-К”, Х-59), 921 БпЛА (“Оріон”, “Орлан”, “Форпост”, “Шахід-131/136”).

Крім того, частину повітряних цілей було збито силами та засобами інших видів (родів, сил) Збройних Сил України та інших складових сил оборони.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Грудня 2022 15:39
138

Одна людина загинула, 11 поранених: все, що відомо про ракетний обстріл Києва
31 Грудня 2022 18:21
45

Ракетний удар РФ навмисне націлений на житлові райони, – Кулеба
31 Грудня 2022 17:48
117

Збиті ракети та відсутнє світло: що відомо про сьогоднішній обстріл
31 Грудня 2022 16:40
35

У Миколаєві, Запоріжжі і на Хмельниччині також є поранені внаслідок ракетної атаки
31 Грудня 2022 12:41
134

Помер Папа-емерит Бенедикт XVI
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки