Окупанти вивезли з порту у Маріуполі 1,5 тисячі тонн зерна

Росіяни вивезли з Маріупольського порту 1,5 тисячі тонн українського краденого зерна.

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшли з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів», – написав Андрющенко.

Він зазначив, що трафік з порту прискорився – виходить приблизно одне судно на три доби. «Правда, всі судна малої вантажності, проте тенденція не дуже. Всі судна, судячи за інфою, належить де-факто контрольованому Міноборони «Роскапстрой», – уточнив Андрющенко.