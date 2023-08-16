Суспільство

Окупанти вивезли з порту у Маріуполі 1,5 тисячі тонн зерна

16 Серпня 2023 12:01
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маріуполь, зерно

Росіяни вивезли з Маріупольського порту 1,5 тисячі тонн українського краденого зерна.

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшли з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів», – написав Андрющенко.

Він зазначив, що трафік з порту прискорився – виходить приблизно одне судно на три доби. «Правда, всі судна малої вантажності, проте тенденція не дуже. Всі судна, судячи за інфою, належить де-факто контрольованому Міноборони «Роскапстрой», – уточнив Андрющенко.


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