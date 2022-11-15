Кримінал

Окупанти випустили по Україні близько 100 ракет

15 Листопада 2022 17:38
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війна

Сьогодні, 15 листопада, російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

“ППО працює. Є збиття. По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня, коли було 84 ракети. Тож уже маємо сотню. Це масований ракетний удар. Об’єкти критичної інфраструктури – це перша ціль. Але, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках”, – зазначив він.

Не виключено, що сьогодні був найбільший одноразовий ракетний удар по Україні з початку вторгнення РФ.

Масштаби наслідків його будуть зрозумілі пізніше.

Але влада вже підтверджує, що завдано критичної шкоди енергоінфраструктурі.


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