Окупанти вранці атакували Херсон: постраждав чоловік

Вранці середи, 31 січня, ворог вдарив по Корабельному району Херсона. Внаслідок цього поранення отримав чоловік
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
“Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 року народження”, – йдеться у повідомленні.
Постраждалий доправлений до лікарні з вибуховою травмою. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості.