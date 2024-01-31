Суспільство

Окупанти вранці атакували Херсон: постраждав чоловік

31 Січня 2024 09:14
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херсон

Вранці середи, 31 січня, ворог вдарив по Корабельному району Херсона. Внаслідок цього поранення отримав чоловік

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Близько 2-х годин тому внаслідок чергового обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ отримав поранення чоловік 1961 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалий доправлений до лікарні з вибуховою травмою. Медики оцінюють стан постраждалого як середньої важкості.


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