Окупанти вночі вдарили по Київському району Харкова із РСЗВ «Торнадо-С» 

Вночі армія РФ атакувала із РСЗВ «Торнадо-С» Київський район Харкова.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, 24 вересня о 03:49 росіяни здійснили обстріл із РСЗВ «Торнадо-С» Київського району Харкова. Горіли трава та гілля на площі 100 кв. м.

Вчора ворожий КАБ влучив у землю на території цвинтаря в Харкові. Горіли трава і посадка на площі 300 кв. м. Друге влучання також було в землю. Постраждалих немає.

У Циркунівській громаді Харківського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі 3 га.

У с. Івашки Богодухівського району та в с. Загризове Ізюмського району горіли приватні будинки.

В с. Осиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль. Постраждала 59-річна жінка, підкреслив Синєгубов.

У Купʼянську внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка.

У с. Хотімля Чугуївського району російський боєприпас влучив у землю. Пошкоджена будівля підприємства.

За словами очільника ОДА, на Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити українські підрозділи в районах Липців і Тихого. Поблизу останнього триває бій.

Сім разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Глушківки, Кучерівки, Колісниківки і Стельмахівки підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій російської армії.