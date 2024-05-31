Окупанти вночі атакували Харків ракетами С-300/400

У ніч на 31 травня окупанти атакували Харків п’ятьма керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області РФ, у результаті чого був пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, 4 людей загинули, 25 – дістали поранення, з яких двоє дітей. Під завалами може перебувати ще 6 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція, ДСНС Харківщини, Повітряні сили.

“Одна з ракет поцілила у п’ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під’їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували 6 людей, з них 1 дитину”.

Синєгубов повідомив, що станом на ранок загинули четверо людей. “На жаль, у зруйнованому будинку виявили ще одне тіло загиблого. На цю хвилину – четверо загиблих”, – повідомив він.

Також внаслідок повторного обстрілу о 00.15 було пошкоджено пожежний автомобіль та авто “швидкої”. Крім того, внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Ще одне влучання було у трьохповерхову адміністративну будівлю.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільше шкоди.

Повідомляється, що під завалами ще може знаходитись ще 6 людей. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.