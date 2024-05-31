Суспільство

Окупанти вночі атакували Харків ракетами С-300/400

31 Травня 2024 09:27
читать на русском →
харків, обстріл
Наслідки атаки / НП

У ніч на 31 травня окупанти атакували Харків п’ятьма керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області РФ, у результаті чого був пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, 4 людей загинули, 25 – дістали поранення, з яких двоє дітей. Під завалами може перебувати ще 6 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція, ДСНС Харківщини, Повітряні сили.

“Одна з ракет поцілила у п’ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під’їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували 6 людей, з них 1 дитину”.

Синєгубов повідомив, що станом на ранок загинули четверо людей. “На жаль, у зруйнованому будинку виявили ще одне тіло загиблого. На цю хвилину – четверо загиблих”, – повідомив він.

Також внаслідок повторного обстрілу о 00.15 було пошкоджено пожежний автомобіль та авто “швидкої”. Крім того, внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Ще одне влучання було у трьохповерхову адміністративну будівлю.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільше шкоди.

Повідомляється, що під завалами ще може знаходитись ще 6 людей. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Травня 2024 09:27

Окупанти вночі атакували Харків ракетами С-300/400
31 Травня 2024 09:34

Над Казанню в РФ закривали небо, у Татарстані помітили БПЛА
31 Травня 2024 08:40

В окупованому Криму лунали вибухи, у порту Кавказ пожежа
31 Травня 2024 07:50

Внаслідок ракетної атаки один багатоквартирний будинок зруйновано, понад 20 пошкоджені
31 Травня 2024 07:08

Cнаряд влучив у п’ятиповерхівку у Харкові: є загиблі та постраждалі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки