Окупанти вночі атакували енергетичні об’єкти Сумщини

20 серпня армія рф атакувала енергетичні об’єкти на Сумщині – майже 19 тисяч людей лишилось без світла.

Про це повідомляє пресслужба Сумьської ОВА.

“В ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об’єктам енергетики Глухівської громади. Внаслідок атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів”, – йдеться у повідомленні.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

“Вже відновлено електропостачання частини об’єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору”, – додали у пресслужбі ОВА.