Кримінал

Окупанти вкотре вдарили КАБом по Київському району Харкова
2 Жовтня 2024 06:53
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обстріли
Ілюстративне фото / ДСНС

В ніч на 2 жовтня у Харкові пролунав вибух, під російським ударом був Київський район міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає”, – повідомив Терехов.

Також ворог вдарив КАБами по Дергачах та Малоданилівській громаді, розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

  • У Дергачах Зафіксоване загоряння гаражів. Пʼятеро людей постраждали, серед них – 14-річний хлопчик.
  • У селі Черкаська Лозова, ліквідували загоряння трави на площі 1 га. Без постраждалих.

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