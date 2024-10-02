Окупанти вкотре вдарили КАБом по Київському району Харкова

В ніч на 2 жовтня у Харкові пролунав вибух, під російським ударом був Київський район міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає”, – повідомив Терехов.

Також ворог вдарив КАБами по Дергачах та Малоданилівській громаді, розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.