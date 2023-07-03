Окупанти відкрили новий напрямок на фронті – Маляр 

Росіяни відкрили новий напрямок наступу на Сході України. Вони стягують резерви, намагаючись захопити українські міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В останні дні, наприкінці тижня, ворог відкрив ще один напрямок наступу – це Сватівський. Ми спостерігали буквально вчора бої. Там перебувають Серебрянські ліси, де були найбільш запеклі бої. Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лиману. Практично охоплені боями Невське, Діброви і Білогорівка. Але не вдається ворогу реалізувати свої плани”, – заявила Маляр.