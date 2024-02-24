Окупанти відібрали житло у нелояльних жителів ТОТ Запорізької області

Призначений Кремлем “губернатор” підконтрольної Росії Запорізької області розповів про виселення з будинків сімей, які не підтримали Росію.

“Що стосується “сплячих”. Ми виселили велику кількість сімей, це було дуже непросто зробити. Виселили! Тих, хто так чи інакше не підтримував СВО, тих, хто ображав прапор, гімн Росії, президента Російської Федерації”, – розповів Євген Балицький в інтерв’ю телеведучій Надані Фрідріхсон.

За його словами, прихильників України виселяли “користуючись становищем” – поки Росія не оголосила про включення регіонів до свого складу.

“Краще нехай їдуть до себе в Бандерштадт, їдуть туди, там будують свій гей-світ”, – резюмував колаборант.