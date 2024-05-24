Суспільство

Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі на Харківщині – УЗ

24 Травня 2024 10:03
харків, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

В ніч на 24 травня окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі на Харківщині, пошкоджено колії будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком. В результаті обстрілів обійшлось без жертв і травмованих.


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