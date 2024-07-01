Суспільство

Окупанти вдарили по Українську на Донеччині: є загиблі
1 Липня 2024 10:55
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1 липня окупанти обстріляли місто Українськ Донецької області, через атаку загинули дві жінки 65 і 70 років, ще 8 людей поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“Рано вранці росіяни обстріляли місто з Ураганів, в зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 і 70 років”.

За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю. Також Філашкін закликав людей виїхати з області. 

“Кожен день на Донеччині є нові й нові жертви російських воєнних злочинів. Залишатися тут — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь,” — зазначив очільник ОВА.


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