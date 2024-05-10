Суспільство

Окупанти вдарили по трьох громадах на Чернігівщині

10 Травня 2024 11:28
читать на русском →
чернігов, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

Ворог обстріляв три прикордонні громади Чернігівської області за минулу добу.

Про це в Фейсбуці повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби. 

“Упродовж доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 52 вибухи.

Новгород-Сіверська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно з ствольної артилерії) в напрямку н.п. Гай.

Семенівська громада: 11 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Леонівка, Янжулівка та Хотіївка.

Сновська громада: 37 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Клюси та Хрінівка”, – йдеться в повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Травня 2024 13:42

Окупанти намагались прорвати кордон на Харківщині
10 Травня 2024 13:15

Польські протестувальники проводять одноденний страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів»
10 Травня 2024 12:17

Росіяни активізувалися на Харківському напрямку
10 Травня 2024 11:21

Графіки обмеження електропостачання для промисловості збільшили вдвічі
10 Травня 2024 10:27

СБУ повідомила про підозру жителю Кіровоградщини, який планував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки