Окупанти вдарили по трьох громадах на Чернігівщині

Ворог обстріляв три прикордонні громади Чернігівської області за минулу добу.

Про це в Фейсбуці повідомляє Північне регіональне управління прикордонної служби.

“Упродовж доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 52 вибухи.

Новгород-Сіверська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно з ствольної артилерії) в напрямку н.п. Гай.

Семенівська громада: 11 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Леонівка, Янжулівка та Хотіївка.

Сновська громада: 37 вибухів (приходи, ймовірно з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Клюси та Хрінівка”, – йдеться в повідомленні.