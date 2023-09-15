Окупанти вдарили по транспортному об’єкту на Нікопольщині

Росіяни били з артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині − у результаті обстрілу пошкодили об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє голова Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак у Telegram, місцеве видання “Перший міський. Кривий ріг”

“Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури”.

За даними “Першого міського. Кривий ріг” росіяни поцілили по транспортному об’єкту.

Також через обстріли зайнялася суха трава − пожежу оперативно загасили.

Били росіяни і по Марганецькій громаді. Постраждалих немає.