Суспільство

Окупанти вдарили по транспортному об’єкту на Нікопольщині

15 Вересня 2023 08:48
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нікополь, обстріл

Росіяни били з артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині − у результаті обстрілу пошкодили об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє голова Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак у Telegram, місцеве видання “Перший міський. Кривий ріг”

“Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури”.

За даними “Першого міського. Кривий ріг” росіяни поцілили по транспортному об’єкту.

Також через обстріли зайнялася суха трава − пожежу оперативно загасили.

Били росіяни і по Марганецькій громаді. Постраждалих немає.


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