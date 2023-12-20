Окупанти вдарили по транспортному депо в Харкові

Уночі ворог обстріляв один із найпостраждаліших районів Харкова, є влучання по цивільному об’єкту, одному з транспортних депо.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.
“Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт”, – йдеться у дописі.
Раніше Терехов поінформував, що війська РФ обстріляли один із районів Харкова.
“Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів”, – розповів він.
На місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.