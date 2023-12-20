Суспільство

Окупанти вдарили по транспортному депо в Харкові

20 Грудня 2023 08:53
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харків, обстріл

Уночі ворог обстріляв один із найпостраждаліших районів Харкова, є влучання по цивільному об’єкту, одному з транспортних депо.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.

“Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт”, – йдеться у дописі.

Раніше Терехов поінформував, що війська РФ обстріляли один із районів Харкова.

“Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів”, – розповів він.

На місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.


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