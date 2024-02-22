Суспільство

Окупанти вдарили по селу на Донеччині з “Ураганів”: є жертви

22 Лютого 2024 19:23
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донецька область, обстріли
Наслідки обстрілу / Telegram Донецька ОВА

На Донеччині внаслідок обстрілу росіянами села Костянтинопільське Курахівської громади одна людина загинула і 9 поранені, серед них — четверо підлітків.

Про це повідомляє Донецька ОВА у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Одна людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади. Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни обстріляли Костянтинопільське з «Ураганів» — 13 снарядів влучили по території села.Пошкоджено чимало будинків — наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу.


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