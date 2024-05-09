Окупанти вдарили по селі на Херсонщині, є постраждалий

Армія РФ обстріляла село Олександрівка Станіславської громад, поранень зазнав 74-річний житель.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Телеграмі.
«Російські війська атакували житловий будинок в Олександрівці Станіславської громади», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у власній оселі під удар ворога потрапив 74-річний місцевий житель. Він дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення ніг та голови.
«Швидка» доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.