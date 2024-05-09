Суспільство

Окупанти вдарили по селі на Херсонщині, є постраждалий

9 Травня 2024 10:31
обстріл, херсонщина

Армія РФ обстріляла село Олександрівка Станіславської громад, поранень зазнав 74-річний житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Телеграмі

«Російські війська атакували житловий будинок в Олександрівці Станіславської громади», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у власній оселі під удар ворога потрапив 74-річний місцевий житель. Він дістав контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення ніг та голови.

«Швидка» доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.


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