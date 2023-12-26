Окупанти вдарили по Покровському і Бахмутському району: п’ятеро загиблих, двоє поранених

Російська армія завдала ударів по Бахмутському та Покровському районах Донецької області, унаслідок чого п’ятеро цивільних загинули, ще двоє дістали поранення.

Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

За даними прокуратури, близько 08:00 26 грудня російські війська вдарили з артилерії по місту Торецьк Бахмутського району.

Від ворожого вогню на власному подвір’ї загинула 67-річна жінка. На проїжджій частині неподалік від місцевої лікарні від отриманих через обстріл поранень помер 74-річний чоловік.

У той же час загарбники атакували селище Північне Торецької міської громади. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік, ще один громадянин віком 62 роки дістав поранення.

Близько 10:00 російська армія вдарила по місту Авдіївка Покровського району. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 61-річний чоловік, його 56-річна дружина опинилася під завалами.

Потерпілу госпіталізували з відкритим переломом черепа, забоєм головного мозку та множинними уламковими пораненнями всього тіла. Медики оціюють стан постраждалої як важкий.

Під ударами російських військ опинилося також село Костянтинівка Покровського району. Перебуваючи у власній домівці, від ворожого вогню там загинула 61-річна жінка. Уламки російського снаряду пронизали їй грудну клітку та черевну порожнину.

За фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) правоохоронці почали кримінальні провадження. Ведеться досудове розслідування.