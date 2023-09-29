Окупанти вдарили по Миколаєву: є влучання в об’єкт інфраструктури

Російські війська у п’ятницю, 29 вересня, завдали ракетного удару по Миколаєву.

Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Телеграмі.

«Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється», – заявив Кім.

Також вчора, 28 вересня, о 08:12 фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

«Сьогодні, 29 вересня, о 03:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано, без жертв, постраждалих та руйнувань», – зазначив начальник ОВА.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав Кім.