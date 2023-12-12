Окупанти вдарили по Красногорівці: є поранена 

Російські війська 12 грудня обстріляли з танків та артилерії Красногорівку на Донеччині, поранена жінка, яка намагалася зловити мобільний зв’язок, щоб зателефонувати рідним.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва у коментарі “Суспільному.Донбас“

“12 грудня 2023 року зранку російські окупанти завдали ударів по приватному сектору міста Красногорівка. За попередніми даними, російські військові з артилерії та танків обстріляли населений пункт. Внаслідок влучання засобів ураження по території домоволодіння отримала осколкові поранення 58-річна місцева жителька”.

Речниця також розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).