Окупанти вдарили по Костянтинівці: є поранений

15 жовтня окупанти атакували Костянтинівку Донецької області, в результаті чого був поранений цивільний.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

“Ворог продовжує безжально обстрілювати нашу громаду. Сьогодні, в період часу з 11:00 до 11:20, російський агресор здійснював обстріл Костянтинівки. Пошкоджено фасад приватного будинку, легковий автомобіль, лінії електромережі ДТЕК. Поранено одну цивільну особу”, – написав він.

При цьому тип озброєння, яке застосував ворог, чиновник не уточнив.

Він закликав мешканців евакуюватися в більш безпечні регіони країни.