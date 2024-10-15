Кримінал

Окупанти вдарили по Костянтинівці: є поранений
15 Жовтня 2024 17:30
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донецька область, обстріл
Ілюстративне фото / Донецька ОВА

15 жовтня окупанти атакували Костянтинівку Донецької області, в результаті чого був поранений цивільний.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

“Ворог продовжує безжально обстрілювати нашу громаду. Сьогодні, в період часу з 11:00 до 11:20, російський агресор здійснював обстріл Костянтинівки.  Пошкоджено фасад приватного будинку, легковий автомобіль,  лінії електромережі ДТЕК. Поранено одну цивільну особу”, – написав він.

При цьому тип озброєння, яке застосував ворог, чиновник не уточнив.

Він закликав мешканців евакуюватися в більш безпечні регіони країни.


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