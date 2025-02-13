Окупанти вдарили по Херсону з артилерії, загинула жінка

Протягом доби, що минула, армія РФ атакувала мирне населення Херсонського та Бериславського районів з артилерії, мінометів та БпЛА.

Про це повідомили в поліції Херсонщини.

Пошкоджень зазнали два багатоквартирні та 12 приватних будинків, адміністративна будівля, два автомобілі та складське приміщення.

Російська армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де загинула 69-річна жінка. Її тіло дістали з-під завалів.

У Станіславі внаслідок удару російського дрона по житловому будинку постраждали 74-річна жінка та 75-річний чоловік.

Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на житловий квартал у Софіївці. Під удар потрапили 54-річна жінка та 13-річна дівчинка, в обох уламкові поранення кінцівок.

У деокупованому Веселому Каховського району внаслідок дронової атаки постраждали двоє чоловіків віком 42 та 43 роки.