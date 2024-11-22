Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені
22 Листопада 2024 14:17
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обстріл, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

22 листопада російські війська обстріляли Херсон та область, внаслідок чого двоє літніх людей отримали поранення. Окупанти також скинули вибухівку на тролейбус.

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, після 10:00 ворожі сили обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок цього 68-річний чоловік отримав осколкове поранення плеча. Він сам звернувся до медиків, і наразі йому проводиться додаткове обстеження.

Згодом Мрочко повідомив, що після обстрілу Антонівки був госпіталізований 61-річний чоловік. Він отримав множинні поранення лівого стегна від атаки ворожого безпілотника, яка сталася зранку.

О 13:44 ворог знову атакував Херсон, скинувши вибухівку з дрона на тролейбус у Дніпровському районі. На щастя, постраждалих не було, але в тролейбусі вибиті вікна.


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