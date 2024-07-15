Суспільство

Окупанти вдарили по  Херсонщині: поранено 2 людей
15 Липня 2024 09:13
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обстріли, херсонщина
Ілюстративне фото / УНІАН

Вранці 15 липня окупанти вдарили по Херсонській області, внаслідок чого було поранено двох цивільних у Садовому та Кізомисі.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

“З самого ранку російські війська бʼють по Херсонщині. У селі Садове окупанти атакували житловий будинок, внаслідок чого постраждала 70-річна жінка. Також ворог вдарив з безпілотника по цивільній автівці у Кізомисі. Через це тяжкі травми дістав 71-річний місцевий житель”.Повідомляється, що у чоловіка діагностували вибухову травму та поранення голови. Його шпиталізували, медики борються за його життя.

Жінка дістала вибухову травму та поранення ноги. Їй надали допомогу на місці.


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