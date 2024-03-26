Окупанти вдарили по Харкову

26 березня армія РФ вдарила по Харкову.
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов.
“Попередньо «приліт» у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо”, – написав мер.
Перед оголошенням повітряної тривоги у місті було чутно вибух.
“Окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова. Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває”, – додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі.