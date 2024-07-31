Суспільство

Окупанти вдарили по  Харківщині: загинула жінка, її син поранений
31 Липня 2024 12:28
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / UNN

Окупанти вдарили КАБами по селищу Великий Бурлук на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка, її 10-річний син був поранений.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

“Близько 10:10 окупанти вдарили КАБами смт. Великий Бурлук, що на Купʼянщині. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка”.

Зазначається, що 10-річний син загиблої отримав опікові поранення, його госпіталізували. Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.


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