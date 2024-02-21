Суспільство

Окупанти вдарили по Харківщині: є загиблий

21 Лютого 2024 19:52
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харків, обстріл
Наслідки обстрілу / Харківська обласна прокуратура

Унаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини є жертви серед цивільного населення: один мирний мешканець загинув, ще одного поранено.

Про це повідомили в Телеграмі Харківської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

“За даними слідства, 21 лютого 2024 року близько 12:40 зс рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець. Анкетні дані загиблого встановлюються.

Близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли с. Вільхуватка: зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували чергові воєнні злочини РФ.

Зазначається, що за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


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