Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбою великої потужності: масштабні руйнування, двоє поранених у важкому стані

Сьогодні, 24 лютого близько 10:15, окупанти вдарили КАБом по селу Цупівка Харківського району. Постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Поранені унаслідок обстрілу – двоє місцевих жителів, батько та син – у тяжкому стані госпіталізовані.

“На цей час відомо, що окупанти застосували авіабомбу великої потужності, тип встановлюється. У Цупівці зруйновано не менше десятка приватних будинків і господарчих споруд, тривають пожежі”, – написав Задоренко.

На місці працюють екстрені служби.