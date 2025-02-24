Суспільство

Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбою великої потужності: масштабні руйнування, двоє поранених у важкому стані
24 Лютого 2025 12:29
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Правоохоронець на місці обстрілу на Харківщині / Архівне фото: Нацполіція
Правоохоронець на місці обстрілу на Харківщині / Архівне фото: Нацполіція

Сьогодні, 24 лютого близько 10:15, окупанти вдарили КАБом по селу Цупівка Харківського району. Постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Поранені унаслідок обстрілу – двоє місцевих жителів, батько та син – у тяжкому стані госпіталізовані.

“На цей час відомо, що окупанти застосували авіабомбу великої потужності, тип встановлюється. У Цупівці зруйновано не менше десятка приватних будинків і господарчих споруд, тривають пожежі”, – написав Задоренко.

На місці працюють екстрені служби.


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Окупанти вдарили по Харківщині авіабомбою великої потужності: масштабні руйнування, двоє поранених у важкому стані
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