Окупанти вдарили по Харківщині

Росіяни вдень 30 січня завдали ракетного удару по Харківському району, інформація про постраждалих уточнюється.

Про це написав у Телеграмі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”), передає Укрінформ.

“Попередньо є інформація про влучання по району одного з селищ Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється”, – йдеться у дописі.

Мельник закликав не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

“Будьте обережними, є велика ймовірність повторних пусків ракет, ціллю яких може стати як Харків, так і населені пункти області”, – зазначив він.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що війська РФ ударили по Харківщині.

“Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину – без постраждалих. Деталі встановлюються”, – написав він у Телеграмі.