Суспільство

Окупанти вдарили по енергетичні обʼєкти у семи областях – Міненерго
9 Вересня 2024 11:15
читать на русском →
енергетика
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Зокрема, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.

У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню. 

У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах. 


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Вересня 2024 11:40

Ворог вдарив по Нікополю, загинула дитина, є поранені 
9 Вересня 2024 10:24

Радник глави Мінстратегпрому Олійник загинув у ДТП  
9 Вересня 2024 08:48

Cили оборони знищили шість “Шахедів” та дві ракети Х-59/69 у чотирьох областях
9 Вересня 2024 07:30

Армія РФ вдарила по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа
8 Вересня 2024 19:43

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки