Окупанти вдарили по енергетичні обʼєкти у семи областях – Міненерго

Ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, у Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.

У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.