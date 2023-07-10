Суспільство

Окупанти вдарили по Донеччині: загинуло двоє людей

10 Липня 2023 19:14
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обстріл, донецька область, загиблі

На Донеччині порушили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це у Телеграмі повідомляє Прокуратура Донецької області.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

За її інформацією, 10 липня близько 14:40 війська рф атакували приватний сектор селища Гостре Покровського району.

«Від снарядів загинув місцевий мешканець. Також зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків віком від 40 до 65 років, серед яких батько і син. Усім потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу», – додають в обласній прокуратурі.

Зазначається, що близько 15:00 росіяни знову обстріляли Авдіївку, де у власному будинку загинув 54-річний чоловік.

За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти з артилерії. Від вибухів пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди.


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