Окупанти вдарили по Боровій на Харківщині, є влучання

17 липня окупанти вдарили КАБами по Боровій Ізюмського району Харківської області, є пошкодження.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, 17 липня о 04:40 ворог вдарив по Боровій, пошкоджені приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки.

У смт Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки.

За межами с. Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 га.

У с. Волохівка Чугуївського району через атаку FVP-дрона пошкоджене приватне домоволодіння.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку сталося сім бойових зіткнень в районах Глибокого і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовані дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки