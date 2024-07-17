Суспільство

Окупанти вдарили по Боровій на Харківщині, є влучання
17 Липня 2024 09:43
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото /AP

17 липня окупанти вдарили КАБами по Боровій Ізюмського району Харківської області, є пошкодження.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, 17 липня о 04:40 ворог вдарив по Боровій, пошкоджені приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки.

У смт Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки.

За межами с. Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 га.

У с. Волохівка Чугуївського району через атаку FVP-дрона пошкоджене приватне домоволодіння.

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку сталося сім бойових зіткнень в районах Глибокого і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовані дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки


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