Окупанти вдарили безпілотником по собору ПЦУ в центрі Сум

Сьогодні, 11 вересня близько 10:05, у Сумах пролунав вибух. Російські військові атакували безпілотником центр міста. БпЛА влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Унаслідок удару російського дрона є пошкодження. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.
“Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення”, — написав Григоров.
Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто — ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі.