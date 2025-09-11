        Суспільство

        Окупанти вдарили безпілотником по собору ПЦУ в центрі Сум

        Галина Шподарева
        11 Вересня 2025 12:32
        читать на русском →
        Пошкоджений собор в Сумах / Фото: Сумська ОВА
        Сьогодні, 11 вересня близько 10:05, у Сумах пролунав вибух. Російські військові атакували безпілотником центр міста. БпЛА влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        Унаслідок удару російського дрона є пошкодження. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

        “Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення”, — написав Григоров.

        Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто — ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі.

        Фрагмент російського БпЛА / Фото: Сумська ОВА

