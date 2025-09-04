Окупанти вдарили безпілотником по Харківщині: троє загиблих, є поранені

Сьогодні, 4 вересня близько 21:30, росіяни вдарили безпілотником по селу Хотімля Харківської області. Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє 40-річних чоловіків та 25-річна цивільна жінка.
Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки.
“Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога”, — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.