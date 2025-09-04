Окупанти вдарили безпілотником по Харківщині: троє загиблих, є поранені

Вбивство поліцейських та двох жінок на Донеччині: суд оголосив вирок нацгвардійцю

Удар РФ по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом: реакція ЄС

“Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога”, — йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 4 вересня близько 21:30, росіяни вдарили безпілотником по селу Хотімля Харківської області. Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.