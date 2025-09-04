        Суспільство

        Окупанти вдарили безпілотником по Харківщині: троє загиблих, є поранені

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 22:53
        читать на русском →
        Працівники "швидкої" на місці обстрілу / Фото ілюстративне: Соцмережі
        Працівники "швидкої" на місці обстрілу / Фото ілюстративне: Соцмережі

        Сьогодні, 4 вересня близько 21:30, росіяни вдарили безпілотником по селу Хотімля Харківської області. Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.  

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок удару російського БпЛА загинули двоє 40-річних чоловіків та 25-річна цивільна жінка.

        Також зазнали поранень 32-річний та 47-річний чоловіки.

        “Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога”, — йдеться в повідомленні.

        За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини