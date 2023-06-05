Кримінал

Окупанти тричі обстріляли з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області

5 Червня 2023 08:04
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миколаїв

Росіяни протягом минулого дня три рази обстріляли Очаківську громаду та м. Очаків з артилерії, у результаті влучань пошкоджено житлові будинки, повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 07.30 ранку в понеділок.

“4 червня, о 14:02 та 17:59 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Також увечері о 20:10 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарську споруду”, – написав він у телеграм-каналі.

За даними голови ОВА, постраждалих серед населення немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч минули відносно спокійно.


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