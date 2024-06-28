Окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк Донецької області: 8-річна дитина у важкому стані

Ворог скинув авіабомби на Нью-Йорк Донецької області, внаслідок чого поранення отримали отримали троє цивільних, в тому числі 8-річна дівчинка.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зранку 28 червня російські окупаційні війська вкотре завдали бомбових ударів по Торецькій територіальній громаді. Застосувавши, попередньо, “КАБ-250”, ворог обстріляв селище Нью-Йорк.

В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік. Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставили до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки.