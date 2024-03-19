Суспільство

Окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільне авто на Херсонщині: є постраждалі

19 Березня 2024 16:25
читать на русском →
дрони, херсонщина
Наслідки атаки / Telegram

Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль з цивільними на вʼїзді до села Осокорівка Херсонської області, постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“На вʼїзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади російські війська атакували автівку з цивільними.

На транспортний засіб окупанти скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це постраждало подружжя. 

За інформацією очільника ОВА, у 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес.

Лікарі надали потерпілим необхідну медичну допомогу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Березня 2024 15:48

Україна отримає від Німеччини допомогу на 500 мільйонів євро – Пісторіус
19 Березня 2024 16:12

Фінляндія виділяє Україні 30 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів
19 Березня 2024 15:29

Окупанти вдарили по Сумщині: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
19 Березня 2024 14:03

Канал ABC показав фільм про війну в Україні зі сторони російських окупаційних військ. У посольстві відреагували
19 Березня 2024 12:29

У Харкові почали тимчасово вимикати опалення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки