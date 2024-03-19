Окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільне авто на Херсонщині: є постраждалі

Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль з цивільними на вʼїзді до села Осокорівка Херсонської області, постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“На вʼїзді до села Осокорівка Нововоронцовської громади російські війська атакували автівку з цивільними.

На транспортний засіб окупанти скинули вибуховий предмет з безпілотника. Через це постраждало подружжя.

За інформацією очільника ОВА, у 57-річної жінки та 58-річного чоловіка лікарі діагностували контузії та гостру реакцію на стрес.

Лікарі надали потерпілим необхідну медичну допомогу.