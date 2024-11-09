Окупанти розстріляли пораненого українського солдата

Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Росіяни зафіксували це на відео, яке шириться у мережі.

Обережно! Чутливий контент!

Судячи з відео, вбитий військовий – з Сумської області.

“В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни.

Якщо не реагувати на це — злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається”, – написав Лубінець у соцмережі.