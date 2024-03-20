Суспільство

Окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі

20 Березня 2024 19:51
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мелітополь
Тимчасово окупований Мелітополь / Getty Images

Окупанти проводять масові обшуки в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. В місцевих мешканців вилучають книжки українських письменників та шукають тих, хто може співпрацювати із Силами оборони.

Про це повідомляє рух “Жовта стрічка” та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема очільник Запорізької області заявив, що після “виборів” президента окупанти продовжили роботу з мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

“Росія продовжує працювати над мобілізацією чоловіків на ТОТ. Спочатку всіх, хто вимушений отримувати ворожий аусвайс, змусили йти до “воєнкомату”. Тепер звіряють дані та планують подворові обходи для формування резерву на передову”, – написав він. 

Крім того, окупанти  збільшили кількість обладнання для прослуховування приватних розмов місцевих.

“Ведеться прослуховування на вулицях, на зупинках, у закладах, ведеться прослуховування телефонних дзвінків в автоматичному режимі та за ключовими словами”, – зазначив Федоров.


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