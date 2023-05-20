Окупанти продовжують терор проти мирних мешканців Харківщини

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні під ворожим вогнем було м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка було госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці.

Синєгубов додав, що через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної серовини.

Також, 20 травня близько 10:00 окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди, повідомила обласна прокуратура.