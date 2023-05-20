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Окупанти продовжують терор проти мирних мешканців Харківщини

20 Травня 2023 20:19
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обстріли, Олег Синєгубов, Харківщина

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні під ворожим вогнем було м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка було госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці.

Синєгубов додав, що через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної серовини.

Також, 20 травня близько 10:00 окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди, повідомила обласна прокуратура.


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