Окупанти продали недобудований пансіонат Коломойського в окупованій Алушті

З молотка пустили недобудований пансіонат олігарха Ігоря Коломойського в тимчасово окупованій Алушті.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство “РИА Новости“.

Нерухомість пішла з молотка за 881 млн рублів (майже 369 млн грн).

Окупанти “віджали” в Коломойського пансіонат ще у 2014 році.

Лот про продаж “націоналізованого” майна було розміщено на майданчику торгів на початку 2024 року. В описі лота було вказано, що продаються група інвентарних об’єктів за декількома адресами, зокрема нерухомість і земля.

Зазначається, що єдиним учасником торгу й покупцем стало АТ “Супутник менеджмент”.

Окупанти нагадали, що “націоналізували” й інші об’єкти олігарха у Криму, зокрема санаторії, земельні ділянки та приміщення на південному березі Криму, а також мережу АЗС.